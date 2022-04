Confindustria etnea, raggiunta l’intesa con Irfisfinsicilia sul credito

Il sostegno del tessuto produttivo etneo.

CATANIA – Si rafforza il rapporto di collaborazione tra Confindustria Catania e Irfisfinsicilia finalizzato al sostegno del tessuto produttivo etneo. Lo rende noto Confindustria Catania. E’ stato rinnovato infatti il protocollo di intesa che punta a fornire consulenza e assistenza alle imprese sugli strumenti di finanza agevolata gestiti dall’istituto finanziario della Regione.

L’accordo, siglato dall’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao, dal presidente dell’associazione degli industriali etnei Antonello Biriaco e dal presidente di Irfisfinsicilia Giacomo Gargano, prevede tra l’altro che l’associazione divulghi presso le proprie imprese associate i prodotti finanziari dell’lrfis, fornendo assistenza per la presentazione delle domande di finanziamento, effettuando il relativo esame preliminare. L’Irfis si impegna a fornire informazioni e chiarimenti tempestivi alle imprese associate attraverso un canale diretto con gli uffici di Confindustria Catania.

Molteplici gli strumenti finanziari messi in campo dalla Regione che sono mirati alla crescita, al consolidamento e alle attivita’ di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale: dai finanziamenti per gli investimenti alle diverse forme di apertura e anticipazione del credito, alla finanza di progetto. “Nella difficile fase della ripresa, caratterizzata ancora dalle profonde incertezze determinate dallo scenario internazionale – dice Biriaco – il mondo finanziario e bancario assume un ruolo sempre piu’ cruciale. Non puo’ esistere crescita ne’ sviluppo, infatti, senza un sistema creditizio capace di accompagnare con efficacia i progetti di investimento e la crescita dimensionale delle imprese. Il rapporto sempre piu’ stretto con l’istituto finanziario della Regione e’ una garanzia per tutto il nostro tessuto produttivo e ci permettera’ di lavorare insieme puntando sugli investimenti, l’innovazione, l’occupazione”.