Un aspetto inevitabile dell’esperienza umana

Giovedì 20 giugno alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, in via Marchese di Villabianca, a Palermo incontro con l’avvocato Maria Antonietta Catania e l’avvocato Federica Dolce, autrici del libro “Conflitti e soluzioni sostenibili. La mediazione familiare”, novità editoriale di La Bussola Edizioni.

A dialogare con le autrici sarà la dottoressa Maria Grazia Di Giorgi. Il conflitto è un aspetto inevitabile dell’esperienza umana, è fisiologico e la sua natura è soggettiva. Giocano, infatti, un ruolo essenziale l’interpretazione e la rappresentazione che le parti danno del conflitto stesso.

I greci – sostiene Jacqueline Morineau – avevano avuto la bella idea di drammatizzare le situazioni e di metterle in scena come strumento di vita. La mediazione è la stessa cosa: accoglie il dramma e conduce la sofferenza verso un altro livello, riapre i canali della comunicazione ed elabora le rotture: la guarigione può avvenire solo attraverso la cura dell’anima; se non si raggiunge la dimensione più elevata è molto difficile trovare la pace.

Durante l’incontro tutti i presenti potranno formulare delle domande alle autrici.

Maria Antonietta Catania, avvocato civilista del foro di Palermo dal 1998, si occupa prevalentemente di diritto di famiglia. È consigliere per la Camera Civile di Palermo con delega alla formazione e si occupa dell’organizzazione dei corsi di formazione per la mediazione e la negoziazione.

Federica Dolce, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo, avvocato civilista. Autrice di cinque libri per bambini, pubblicati dalla casa editrice Carlo Saladino Editore, ha collaborato con la redazione di «Oplà magazine», rivista dedicata al mondo dei bambini.