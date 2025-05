Documento per la ricandidatura del segretario uscente

PALERMO – C’è il deputato nazionale e componente della segreteria Schlein, Peppe Provenzano, e c’è il vice presidente del gruppo Pd al Senato, Antonio Nicita. Ma ci sono anche big regionali come i deputati all’Ars Nello Dipasquale e Dario Safina, oltre al coordinatore regionale della mozione Schlein Sergio Lima. Sono alcuni dei nomi a sostegno della ricandidatura di Anthony Barbagallo alla segreteria del Pd Sicilia.

Gli ex deputati Ars in campo per Barbagallo

Sono un’ottantina i big del partito firmatari di un documento di sostegno a Barbagallo e della sua mozione denominata ‘Rigeneriamo il Pd’. Tra questi ci sono anche l’ex eurodeputato Pietro Bartolo e alcuni ex parlamentari Ars come i siracusani Bruno Marziano e Mario Bonomo, i messinesi Franco De Domenico e Filippo Panarello, gli agrigentini Giovanni Panepinto e Federico Martorana, i trapanesi Camillo Oddo e Antonella Milazzo, il gelese Giuseppe Arancio.

I sindaci pro Barbagallo

Folta anche la schiera dei sindaci che si schierano con Barbagallo al congresso che, nel frattempo, slitta nei tempi: da Giacomo Tranchida (Trapani) a Fabio Roccuzzo (Caltagirone), passando per Daniela Toscano (Erice), Gandolfo Librizzi (Polizzi Generosa), Giuseppe Stefio (Carlentini) e Ciccio Aiello (Vittoria).

Gli altri nomi per Barbagallo

Tra i sostenitori di Barbagallo spunta anche Emiliano Abramo, presidente della Comunità Sant’Egidio di Catania, e il capogruppo Dem nel capoluogo etneo, Maurizio Caserta. Con il segretario uscente anche uno dei fondatori del partito in Sicilia, Franco Piro, già deputato alla Camera, e uno dei volti più giovani: il consigliere comunale di Enna eletto segretario dei Giovani democratici al congresso di San Cataldo, che poi fu annullato dalla Commissione nazionale di garanzia per irregolarità, Marco Greco. Nell’elenco dei firmatari spunta anche la ex M5s Daniela Tomasino, attivista del movimento lgbtq+ e oggi nel Pd palermitano.

L’elenco completo dei big a sostegno di Barbagallo

Peppe Provenzano; Antonio Nicita; Giovanna Iacono; Nello Dipasquale; Stefania Marino; Dario Safina; Sergio Lima; Pietro Bartolo; Marica Cirone; Peppe Di Cristina; Cleo Li Calzi; Maria Grazia Leone; Renzo Bufalino; Piergiorgio Gerratana; Pd Siracusa; Lino Giacquinta; Armando Hyeraca; Valentina Villabuona; Emiliano Abramo; Mari Albanese; Daniele Vella; Glenda Raiti; Peppe Calabrese; Jacopo Torrisi; Antonella Russo; Alfredo Rizzo; Elisa Carbone; Marco Greco; Gaetano Cutrufo; Marcello Longo; Giacomo Tranchida; Daniela Toscano; Giuseppe Stefio; Ciccio Aiello; Mario Cuvello; Gandolfo Librizzi; Marcello Catanzaro; Fabio Roccuzzo; Quintino Rocca; Salvo Russo; Ignazio Puglisi; Alfio Cristaudo; Maurizio Zingales; Nino Cirino; Bruno Marziano; Giovanni Panepinto; Mario Bolognari; Franco De Domenico, Filippo Panarello; Camillo Oddo; Franco Piro; Milena Gentile; Maurizio Caserta; Simone Bongiorno; Antonella Milazzo; Carlo Vaginelli; Marco Campagna; Martina Riggi; Pia Giardinelli; Renata Giunta; Angelo Casablanca; Salvo Adorno; Mario Bonomo; Lillo Colaleo; Vincenzo Fasone; Graziano Calanna; Fausto Terrana; Daniela Tomasino; Agostino Licari; Gino Castronovo; Gabriele Morrone; Giovannella Licari; Linda Licari; Federico Martorana; Gianni Picone; Mariolina Bono; Domenico Siracusano; Maria Flavia Timbro; Gioacchino Silvestro; Peppe Arancio; Giusy Genovesi; Antonino Signorello; Antonino Occhipinti; Carmelo Brigiglio; Aurora Notarianni.