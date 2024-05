Palermo, rimprovera un automobilista: vetri rotti e gomme tagliate VD

Giulia Argiroffi e l'auto danneggiata

PALERMO – Richiama un’automobilista che percorre contromano la strada del centro storico a Palermo e dopo mezz’ora trova l’auto con le ruote tagliate e il lunotto distrutto con una pietra. Vittima è la consigliera comunale Giulia Argiroffi.

Il racconto della consigliera

“Questa mattina l’ennesima auto in controsenso per non pagare la Ztl – ha detto Argiroffi – L’ennesima aggressione verbale con tanto di minacce. <<So qual è la macchina. Poi ci penso io>> mi ha detto. E dopo mezz’ora la minaccia diventa realtà”.

Sul luogo dell’intimidazione sono arrivati gli agenti della polizia scientifica a caccia di impronte sull’auto o sulla pietra e di telecamere che avrebbero potuto riprendere chi ha danneggiato l’auto.

“Sono amareggiata”

“È il decimo episodio di questo tipo che subisco da quando sono consigliere comunale – aggiunge Giulia Argiroffi – Sono davvero amareggiata, le auto che percorrono contro mano questa stradina rischiano di creare pericoli ai tanti ragazzi che si recano a scuola. Segnalo questo scarso senso civico da anni, ma non si è fatto nulla e il bersaglio divento io”.