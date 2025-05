Consiglio comunale, variazione di bilancio e due mozioni: voto unanime

L'aula ha approvato l'istituzione del servizio di supporto psicologico per i vigili urbani

CATANIA – L’aula di Palazzo degli elefanti ha approvato ieri sera all’unanimità la ratifica di una variazione al bilancio di previsione 2025-2027 deliberata dalla giunta e due mozioni.

La variazione di bilancio riguarda interventi nell’ambito del programma Poc Metro, rafforzamento amministrativo dell’Oi-assistenza tecnica e capacity building, per l’utilizzo di fondi a gestione vincolata per la proroga dei contratti di ingegneri, architetti e tecnici impegnati in specifici progetti del Comune.

Adottata dal consiglio comunale anche la mozione per l’istituzione di un servizio di supporto psicologico per il corpo di Polizia municipale di Catania, presentata dal capogruppo consiliare Alessia Trovato e dai consiglieri Fabio Currò e Giovanni Curia.

Approvata inoltre la mozione per l’istituzione del “L’arte che rigenera – Rigenerart Catania”, su proposta dal capogruppo di Forza Italia Pier Maria Capuana.

La seduta è stata coordinata dal presidente Sebastiano Anastasi.