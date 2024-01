Consiglio Comunale: le donne protagoniste della Repubblica italiana

L'evento promosso assieme all'Ande

CATANIA – Grande partecipazione di pubblico nell’aula consiliare di Palazzo degli elefanti, alla conferenza sul tema: “Le Madri Costituenti e il loro fondamentale contributo alla nascita della Repubblica Italiana la Presidenza del Consiglio Comunale e l’Associazione nazionale Donne Elettrici (Ande) Catania hanno promosso congiuntamente.

Agli indirizzi di saluto del Presidente Consiglio Comunale, Sebastiano Anastasi e della Presidente A.N.D.E Catania, Silvana Papa, sono seguite le relazioni di Rosalba Sorice, docente Unict di Storia del Diritto Medievale e Moderno: “Le donne che hanno costruito l’Italia” e di Giuseppe Chiara, docente Unict di Diritto Costituzionale: “Il contributo delle Madri Costituenti all’evoluzione del nostro ordinamento”. I dettagliati interventi hanno esplicitato, ciascuno secondo il proprio punto di vista storico e giuridico, il ruolo discreto ma assai importante delle donne nel percorso fondativo della nostra storia repubblicana e che ha segnato parte significativa della sviluppo dell’Italia. Tra i partecipanti anche la consigliera comunale Melania Miraglia presidente della commissione consiliare Pari Opportunità e l ‘assessore delegata allo stesso ramo dell’amministrazione, Viviana Lombardo.

Tra il pubblico presenti cittadini comuni e delegazioni scolastiche catanesi del liceo artistico Emilio Greco, dell’istituto tecnico commerciale Carlo Gemellaro e del liceo scientifico Principe Umberto di Savoia

Durante i lavori della conferenza la presidente di Ande Catania Silvana Papa ha consegnato al presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi copia del protocollo d’intesa siglato a livello nazionale fra Ande e Anci il 5 maggio 2023 per l’avvio di un rapporto di collaborazione e reciproco sostegno al fine di attuare iniziative e progetti per un maggiore coinvolgimento di donne e giovani a una più proficua partecipazione alla vita sociale e politica.

“Proprio nei giorni in cui ci si appresta ad onorare con i relativi festeggiamenti la nostra Santa Patrona – ha commentato il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi – è stata emozionante questa conferenza promossa dal Senato cittadino in collaborazione con l’Ande. Attraverso la grande competenza dei docenti universitari non solo si è resa memoria e a queste fondamentali figure storiche, ma soprattutto è stato trattato in chiave moderna il ruolo della Donna nella società con il coinvolgimento attivo delle numerose studentesse e studenti partecipi coi ispettivi insegnanti. Ancora una volta – ha concluso il presidente del civico consesso – il Consiglio comunale rimarca un ruolo protagonista nell’ apertura del palazzo alla città e tante altre iniziative simili, infatti, in collaborazione con l’Università sono già in programma per l’anno 2024″.