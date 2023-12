Consiglio comunale nel ricordo di Castiglione: votati tutti i punti

Via libera anche al Bilancio consolidato

CATANIA – È stato un consiglio comunale che, ieri sera, ha inevitabilmente vissuto l’impatto emotivo della scomparsa improvvisa dell’ex presidente dell’autorità portuale e dell’Ast, Santo Castiglione.

“È venuto a mancare un amico di tutti. Noi questa sera dobbiamo andare avanti anche se per me sarà dura”, ha esordito il presidente dell’assise Seby Anastasi.

A lui hanno fatto seguito le parole del primo cittadino Enrico Trantino: “Ho cominciato la mia militanza politica da giovanissimo ed il primo ad accogliermi fu proprio Santo Castiglione. Il rapporto umano è sempre stato forte: scherzavamo anche con uno scontro apparente che si concludeva sempre con un abbraccio. Lo ricorderemo tutti per ciò che ha fatto in vita”.

I lavori d’aula

Subito dopo è stato osservato un minuto di silenzio al quale ha fatto seguito un applauso sentito. La seduta è poi proseguita con i punti iscritti all’ordine del giorno. Via libera del consiglio alla variazione al Bilancio di previsione 2023-2025; all’approvazione del Bilancio consolidato 2022; all’aggiornamento del catasto dei terreni percorsi dal fuoco per l’anno 2022 e due delibere relative al riconoscimento di debiti fuori Bilancio, tra cui quella relativa al pagamento delle somme relative ai servizi necessari all’accoglienza migranti.