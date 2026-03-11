Consiglio comunale: “Sostegno alla riqualificazione del Barbera”

L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità

PALERMO – Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato all’unanimità un ordine del giorno relativo al progetto di riqualificazione dello stadio “Renzo Barbera”, con cui l’aula impegnata il sindaco a rappresentante, nell’ambito della conferenza dei servizi convocata nelle prossime ore e nei successivi passaggi istituzionali, la volontà del Consiglio di sostenere ogni sforzo utile affinché il progetto consenta alla città di Palermo di mantenersi in linea con gli standard Uefa necessari per poter ospitare anche le fasi finali delle principali competizioni calcistiche europee.

Nel testo approvato i consiglieri sottolineano, inoltre, “l’importanza del clima di collaborazione che si sta registrando tra tutti gli attori coinvolti nel percorso, evidenziando come questo impegno condiviso rappresenti una condizione fondamentale per accompagnare la riqualificazione dell’impianto e rafforzare il ruolo di Palermo nel panorama calcistico nazionale e internazionale”.

L’ordine del giorno approvato dall’aula ribadisce “il sostegno del Consiglio comunale a un progetto considerato strategico per il futuro sportivo e infrastrutturale della città” dicono tutti i capigruppo in rappresentanza del Consiglio comunale.