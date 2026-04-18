 Consiglio nazionale dei Commercialisti, rieletto il palermitano Fabrizio Escheri
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Consiglio nazionale dei Commercialisti, rieletto il palermitano Fabrizio Escheri

Fabrizio Escheri
Eletto nella lista del presidente uscente Elbano de Nuccio
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Con il 70% delle preferenze il palermitano Fabrizio Escheri è stato confermato nel Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, eletto nella lista del presidente uscente Elbano de Nuccio.

Sconfitta la lista avversaria, capitanata da Claudio Siciliotti nella quale erano candidati il catanese Tito Giuffrida e la palermitana Loredana Lesto. La Sicilia è una tra le uniche tre regioni ad avere ben due rappresentanti. Oltre ad Escheri è stato, infatti, eletto Aldo Campo di Barcellona PG

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI