Consiglio nazionale dei Commercialisti, rieletto il palermitano Fabrizio Escheri

Eletto nella lista del presidente uscente Elbano de Nuccio

PALERMO – Con il 70% delle preferenze il palermitano Fabrizio Escheri è stato confermato nel Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, eletto nella lista del presidente uscente Elbano de Nuccio.

Sconfitta la lista avversaria, capitanata da Claudio Siciliotti nella quale erano candidati il catanese Tito Giuffrida e la palermitana Loredana Lesto. La Sicilia è una tra le uniche tre regioni ad avere ben due rappresentanti. Oltre ad Escheri è stato, infatti, eletto Aldo Campo di Barcellona PG