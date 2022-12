Consiglio, passa il Rendiconto: ma appena 16 i voti a favore

Da Palazzo degli elefanti annunciato un "risultato di gestione di competenza positivo, di 92 milioni".

CATANIA. Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri sera il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 con 16 consiglieri favorevoli e cinque astenuti.

L’atto è stato illustrato dalla ragioniera generale, Clara Leonardi, alla presenza del commissario straordinario Federico Portoghese che ha chiesto la trattazione del documento con carattere d’urgenza.

La disamina ha evidenziato un risultato di gestione di competenza positivo, di 92 milioni.

“Il rendiconto 2021 – ha detto Leonardi – è il quarto rendiconto che l’Aula è chiamata ad approvare in due anni, questo a evidenziare i lavori che dal momento del dissesto sono stati portati avanti con un notevole impegno. Si tratta dell’atto finale rispetto a un percorso che inizia con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da parte dei vari dirigenti.

Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, nonostante le grandi difficoltà per la mancata approvazione in tempo di tutti i documenti di programmazione, che ha limitato i trasferimenti, queste sono state ridotte a 80 milioni, benché avessimo diritto a 244 milioni. Abbiamo assolto all’obbligo di muoverci all’interno di un piano di risanamento quinquennale, dal 2019 al 2023 e chiudiamo con un risultato di amministrazione di meno 82 milioni, contro i 114 milioni dell’anno precedente. Il disavanzo di 138 milioni sarà del tutto risanato entro il 2023, sulla scorta del piano deliberato nel 20i9 e approvato dal ministero, tenuto conto che a fini prudenziali quest’anno abbiamo accantonato oltre 13 milioni per incrementare ulteriormente il fondo crediti di dubbia esigibilità”

Subito dopo l’approvazione del rendiconto, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi ha rimesso all’aula il secondo punto all’ordine del giorno, vale a dire il bilancio di previsione 22/24. La stessa ragioniera generale Clara Leonardi ha svolto una breve relazione introduttiva, incardinando nei lavori consiliari l’esame del documento contabile previsionale.