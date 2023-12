Consiglio, Pd e M5S: “I conti pubblici ridotti ad affare da tecnici”

In merito all'approvazione del Rendiconto 2022

CATANIA – Questa mattina, l’assise comunale torna a riunirsi per una seduta straordinaria dal titolo “Partecipate: incongruenze, problematiche e incompatibilità”. La convocazione del consiglio comunale è stata richiesta da più consiglieri ed ha come primo firmatario il consigliere Damien Bonaccorsi.

Ed alla vigilia della seduta, va segnalata la una nota diffusa alla stampa da parte dei Consiglieri del Partito Democratico e del M5S, che riportiamo di seguito.

“Dopo il previsionale 2023-2025, approvato il 3 novembre con una convocazione urgente del commissario ad acta, anche il rendiconto del 2022 segue un iter straordinario.

Oggi piangiamo ancora gli effetti dell’immobilismo della scorsa consiliatura, con un sindaco sospeso e l’assenza di una giunta politica. Nonostante l’amministrazione si sia insediata da 6 mesi, ci ritroviamo ad approvare importanti documenti in fretta e furia, proposti per di più in toto da un commissario e non ci sembra che la nuova amministrazione si sia sforzata più di tanto per scongiurare questo prevedibile epilogo.



Come opposizione siamo rimasti in aula compatti per senso di responsabilità nei riguardi della città, anche a fronte di una maggioranza risicata e che ha approvato il documento con soli 18 favorevoli su 30 Consiglieri di Maggioranza”.