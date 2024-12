Il consiglio ricorda Enzo Trantino: poi, via libera a due delibere

La seduta di ieri sera

CATANIA – Un omaggio all’uomo, alla sua visione lucida delle cose e alla sua arte oratoria. In occasione della seduta di consiglio comunale di ieri sera, convocata per l’approvazione di due delibere finanziarie, il senato cittadino ha voluto ricordare e celebrare Enzo Trantino, padre del sindaco Enrico, scomparso giovedì scorso a 90 anni.

Il ricordo di Enzo Trantino

Lo ha fatto con un minuto di silenzio, proposto dal presidente del consiglio comunale, Sebastiano Anastasi che, prima di avviare il cronometro, ha voluto leggere all’aula alcune considerazioni dell’avvocato e storico esponente della destra catanese, consegnate qualche tempo fa proprio a LiveSicilia. Poche parole ma affilate come lame e sufficienti a scattare una fotografia lucida del presente, a diventare un monito per chi oggi siede a Palazzo degli elefanti.

“Ma guardi: c’è un germogliare inverosimile di statisti. Nella politica di oggi chi fa il consigliere comunale si crede assessore o sindaco; chi fa l’assessore o il sindaco si crede un onorevole. E poi c’è un carrierismo brutale impossibile da tollerare. Noi della mia generazione li abbiamo saliti gli scalini.

E sa una cosa? Noi quegli scalini li abbiamo saliti ad uno ad uno, senza salti a piè pari o scorciatoie. Attaccavamo manifesti; passavamo le notti fuori ed il giorno eravamo puntualmente a lavorare; preparavamo comizi: alla fine c’era una selezione naturale e chi meritava andava avanti. E mi creda: non era la Repubblica di Platone. E di certo, non era nemmeno quello al quale assistiamo oggi”.

Imu e Dup

La seduta è proceduta con l’approvazione del “Prospetto aliquote Imu per l’anno 2025, con la conferma delle aliquote 2025”, una “presa d’atto”, come ha evidenziato l’assessore al Bilancio, Giuseppe Marletta. E la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione, il Dup, per gli anni 2025-2027, nella quale l’amministrazione ha recepito alcune delle considerazioni emerse in aula in occasione dell’approvazione del documento, alla fine di settembre.

L’atto è passato con 24 voti favorevoli.