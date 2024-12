Consiglio, via libera ai debiti: “Ma ci sono state difficoltà operative”

Il voto dell'assise e l'intervento del presidente Anastasi

CATANIA – Sono state complessivamente 24 le delibere di adozione dei debiti fuori bilancio. Tutte approvate nella seduta di ieri e dei giorni scorsi dal consiglio comunale presieduto da Sebastiano Anastasi. In tre sedute dell’assemblea cittadina, riunita in presenza e da remoto, licenziate 11 posizioni debitorie preesistenti nella seduta di ieri. E 13 nelle riunioni di venerdì e sabato scorso.

Il voto del Consiglio comunale di Catania

I debiti pregressi dell’Ente verso i creditori proposte dagli uffici comunali per il loro riconoscimento, hanno riguardato procedure afferenti a vari rami dell’Amministrazione Comunale, sia con riguardo a sentenze passate in giudicato che riconoscimenti successivi a creditori, che hanno dimostrato l’avvenuta impossibilità di riscuotere le somme a fronte dell’avvenuta esecuzione di una prestazione a favore del Comune.

“Grazie ai gruppi di minoranza”

A conclusione della sessione consiliare dedicata ai debiti fuori bilancio, intervento del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi: “Ai consiglieri che hanno partecipato al voto va dato atto del grande senso di responsabilità e coscienza mostrato a chiusura dell’esercizio finanziario, costringendo impiegati e consiglieri a un vero e proprio tour de force.

Un particolare ringraziamento va dato ai gruppi di minoranza che hanno concretamente operato nell’interesse generale del Comune senza atteggiamenti ostruzionistici, anzi valutando singolarmente le proposte di delibera giunte in consiglio per esplicitare al meglio le posizioni debitorie, gran parte delle quali risalenti al periodo 2012-2016 e adempiere alle indicazioni della Corte dei Conti.

In questo senso, ho già informato il sindaco che a gennaio promuoverò, come sollecitato dai consiglieri di opposizione e dal consigliere Andrea Barresi, una riunione dei capigruppo. Assieme all’Amministrazione, il segretario generale e la dirigenza comunale. Affinché non abbiano a ripetersi le difficoltà operative di quest’anno, anche con riferimento ai passaggi di consegna tra un dirigente e l’altro. Soprattutto quando vi siano avvicendamenti nelle responsabilità gestionali”.

Sil torna in aula venerdì

Infine, per il prossimo 27 dicembre il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi ha convocato una nuova riunione del civico consesso. Con all’ordine del giorno adempimenti tecnico-gestionali in materia di servizi pubblici locali e di razionalizzazione delle aziende partecipate.