Consorzi di bonifica, Mpa: “Bene la nota, ma non basta”

CATANIA – La nota diffusa dall’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino sulla stabilizzazione del personale precario dei Consorzi di bonifica viene accolta con favore dagli autonomisti, ma non senza riserve.
A sottolinearlo è il deputato regionale del Mpa Giuseppe Lombardo, insieme ai colleghi del gruppo parlamentare, che definiscono l’intervento dell’assessore “apprezzabile ma non esaustivo”.
Secondo gli autonomisti, nella comunicazione dell’esponente di governo mancherebbe un riferimento esplicito a due aspetti ritenuti decisivi: il turnover previsto dall’articolo 60 della legge 9/2021 e lo scorrimento delle graduatorie nei limiti del 100% dei posti vacanti al 31 dicembre 2024.
Lombardo riconosce che Sammartino abbia fatto chiarezza sulla portata dell’articolo 39 del CCNL, circoscrivendone il valore agli aspetti procedimentali. Tuttavia, per il Mpa serve un ulteriore passaggio: “Attendiamo un’elencazione tassativa dei profili procedimentali – spiegano – così da eliminare qualsiasi possibilità di interpretazione equivoca”.
Ecco l’invito finale: “Suvvia, un ultimo sforzo e le riconosceremo la bontà dell’impegno”, chiosano gli autonomisti.