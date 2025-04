Albanese: “Finalmente una norma che rilancia le aree industriali”

Il plauso dalla Camera di Commercio di Palermo-Enna

PALERMO – “Attesa da tanti anni finalmente è arrivata a conclusione, con l’approvazione dell’Ars, la riforma dei Consorzio Asi”. Lo dice Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo Enna.

“Per questa ragione, la Camera di Commercio Palermo Enna esprime apprezzamento e plauso all’Assemblea regionale siciliana, al governo Schifani e all’assessore Edy Tamajo per il lavoro svolto a favore delle imprese siciliane che non potranno che trarre giovamento dalla norma approvata”.

“Per il sistema economico e produttivo siciliano significa voltare pagina – aggiunge Albanese – Anni e anni di parole vuote che finalmente hanno trovato contenuto in questa riforma che mette ordine all’intero settore. Adesso, grazie a questa norma si apre una nuova stagione per il rilancio delle aree industriali siciliane, con lo snellimento degli adempimenti burocratici a sostegno delle imprese che hanno bisogno di velocizzare tutte le procedure in modo da essere davvero competitive nei mercati”.