Consorzio di bonifica Agrigento, Pace: “Subito una soluzione per i lavoratori”

Appello al governo regionale: stipendi arretrati e stagione irrigua a rischio

AGRIGENTO – Una soluzione immediata per i dipendenti del Consorzio di bonifica 3 Agrigento. A chiederla è il deputato regionale Pace, che interviene sulla vertenza legata alle mensilità arretrate e alle altre inadempienze denunciate dai lavoratori.

“La situazione è diventata insostenibile – afferma – Occorre dare certezze ai dipendenti e alle loro famiglie, garantendo al tempo stesso il regolare avvio della stagione irrigua a beneficio degli agricoltori”.

Pace esprime “massima solidarietà e vicinanza” ai lavoratori e rivolge un appello al governo regionale affinché la questione venga affrontata “con la massima priorità e celerità”. Il parlamentare ringrazia inoltre il prefetto di Agrigento per la “disponibilità e sensibilità” dimostrate sulla vicenda.

Pur comprendendo il disagio dei dipendenti, Pace invita infine a evitare iniziative che possano provocare ulteriori disservizi agli agricoltori. “Non possono essere costretti a pagare un prezzo altissimo per una situazione che va risolta rapidamente”, conclude.