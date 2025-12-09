Conte “Col Benfica servirà una gara intensa e tosta”

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “Affrontiamo una squadra in salute, in uno stadio molto caldo. Veniamo da buone prestazioni, con buone energie dimostrate in campo. Ho cercato di fare recuperare i giocatori, domani ci vorrà una gara bella intensa, tosta, con tanta energia, come stiamo facendo ultimamente”. Antonio Conte vuole rivedere il “suo” Napoli domani a Lisbona contro il Benfica nella sesta giornata della League Phase di Champions. I partenopei hanno perso le ultime due trasferte in Europa (“ma col City eravamo rimasti in dieci dopo 10 minuti, col Psv è stata una brutta sconfitta”) ma arrivano da 5 vittorie di fila, l’ultima delle quali surclassando la Juve.

“E’ stata una partita giocata a ritmi molto intensi – sottolinea Conte a Sky Sport – Da un bel pò stiamo lavorando su questo concetto, cerchiamo di portare ritmi intensi, di pressare, correndo in avanti si difende meglio. Domani dovremo avere voglia di non lasciare un centimetro in campo, di combattere per quel centimetro, è una partita da affrontare con coraggio e sfrontatezza per lasciare il campo senza recriminazioni”.

Felice di ritrovare Mourinho come avversario (“è un vincente, sarà un piacere incontrarlo e salutarlo”), Conte recupera McTominay: “E’ un momento in cui i giocatori stanno dimostrando grande senso di responsabilità e se c’è qualche piccolo problema bisogna superarlo tutti insieme. Avremmo delle difficoltà a sostituire certi giocatori, specie in mezzo al campo, ma i ragazzi hanno dato piena disponibilità, quelli dell’ultima partita ci sono tutti”.

Ex di turno David Neres: “Per noi è molto importante cercare di portare a casa i tre punti, sappiamo quello che dobbiamo fare e che bisogna giocare un grande match. Io voglio sempre dare il mio meglio per la squadra, il nostro obiettivo è sempre vincere, ma so che non è facile farlo in ogni gara. Non è importante che io segni ma solo che vinca la squadra”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).