Conte: “Sanzioni a Israele? Ci svegliamo solo ora”

Il leader del M5S a Palermo per presentare il suo libro

PALERMO – “Si interviene sempre con decreti e decretini, con misure tampone o in questo caso per scongiurare lo sciopero di lunedì, per evitare che non arrivino addirittura generi alimentari nei nostri supermercati”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, commentando le misure approvate dal Cdm sulla proroga del taglio delle accise e sull’accordo raggiunto dal Governo con gl autotrasportatori, a margine della presentazione, a Palermo, del suo libro “Una nuova primavera”.

“Ma questo governo in questi quattro anni che ha fatto? – ha aggiunto – Ha semplicemente programmato spese folli per il riarmo. Non ha tassato gli extra profitti di banche e aziende energetiche che hanno accumulato 200 miliardi in tre anni”.

“Su questo noi dobbiamo agire e su questo dobbiamo intervenire – ha spiegato – con misure che generino risorse significative per poter poi definire un piano industriale, un piano per la sanità e tutte le emergenze che stiamo vivendo”.

“I cittadini, le famiglie e le imprese sono in grande difficoltà e sono loro a pagare anche l’immobilismo del governo. Quattro anni zero riforme”.

“Sanzioni a Israele? Ci svegliamo ora?”

“Ci svegliamo oggi perché un ministro ben conosciuto, un estremista, un fanatico del governo Netanyahu si è reso indegnamente responsabile di trattamenti degradanti e inumani nei confronti degli attivisti di tutto il mondo della Flotilla e dei nostri concittadini, ma la stessa cosa è avvenuta con la prima spedizione della Flotilla nell’ottobre scorso e adesso noi ci svegliamo?”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte a proposito della decisione dell’Ue di accogliere la richiesta italiana di sanzioni nei confronti di Israele.

“Abbiamo trovato il capro espiatorio Ben Gvir e tutto il governo Netanyahu autore di un genocidio di oltre 70.000 palestinesi di cui ventimila bambini e di occupazioni abusive continue da anni in Cisgiordania?”, si domanda Conte. “Adesso – conclude – diciamo che convochiamo l’ambasciatore israeliano perché Ben Gvir ha trattato male i nostri connazionali. È tutto qui?”