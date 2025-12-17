Conte-Schifani, polemica: “Si azzeri la giunta!”. “Il solito disco consumato…”

Botta e risposta a distanza tra il leader M5s e il governatore

PALERMO- Botta risposta tra Roma e Palazzo d’Orleans. La polemica indiretta tra il leader pentastellato, Giuseppe Conte, e il presidente della Regione, Renato Schifani, ha i toni accesi di uno scontro dialettico.

Conte vs Meloni

Gli strali dell’ex presidente del Consiglio, durante una seduta d’aula alla Camera, sono rivolti verso l’attuale premier,Giorgia Meloni: “Perché non contrastate la corruzione che drena risorse? Lei ha detto che la corruzione le fa schifo. E allora come può non azzerare la giunta in Sicilia, sono sotto inchiesta per corruzione. Addirittura appalti truccati in sanità. Ve la fate con Cuffaro!”.

Schifani replica

Non si fa attendere la replica del governatore: “Conte rimette il disco, sempre lo stesso, ormai consumato – dice Schifani -. Basta una parola chiave e parte il solito ritornello, fatto di slogan e accuse automatiche. Indagini scambiate per sentenze e giustizialismo a intermittenza. La politica non è un juke-box: cambiare musica, ogni tanto, aiuterebbe”. Aggiornamenti