Contratti d’affitto e di lavoro agli immigrati senza permesso, 25 indagati

CALTANISSETTA – Venticinque persone sono state denunciate a Caltanissetta per violazione della legge sull’immigrazione. Avrebbero stipulato contratti di locazione e di lavoro a cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno. L’indagine della polizia riguarda un gruppo di stranieri entrati regolarmente in Italia per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Gli indagati, però, avrebbero protratto illegalmente la loro permanenza sul territorio nazionale.

Gli indagati avevano stipulato contratti di locazione e di lavoro pur essendo privi di permesso di soggiorno. In base agli accordi internazionali gli stranieri potevano rimanere nel territorio italiano senza permesso di soggiorno al massimo 90 giorni. “Si raccomanda – si legge nella nota della questura di Caltanissetta – di tenere presente che quando si stipulano contratti d’affitto o di lavoro con cittadini stranieri è necessario verificare se gli stessi siano in possesso del permesso di soggiorno”. La questura ricorda infatti che “la legge punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dia alloggio ovvero ceda, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto”. La stessa pena si applica anche al datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

