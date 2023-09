Contributi per gli affitti, il Sunia: “Sportelli già aperti a Catania”

I sostegni della Regione per i canoni d’affitto registrati nel 2021

1' DI LETTURA

CATANIA – “E’ uscito il bando per la concessione di contributi a sostegno del pagamento del canone di affitto. È diretto agli inquilini con contratto di locazione registrato nel 2021. Il canone deve incidere oltre il 14 o il 24 per cento del’Isee”. Lo ha reso noto il Sunia di Catania.

Il sindacato unitario nazionale degli inquilini assegnatari sottolinea che gli inquilini possono già presentarsi allo sportello. “Si deve presentare il contratto, l’Isee, lo spid, l’Iban, carta d’identità e codice fiscale – spiegano – e farlo negli sportelli di via Reclusorio del Lume 29 a Catania, previo appuntamento telefonico o via e-mail (095317569, suniacatania@gmail.com).

È prevista la partecipazione anche ai conduttori con un reddito del nucleo familiare non superiore a 35 mila euro. Ma solo se possono dimostrare di aver subito, a causa dell’emergenza COVID, una perdita del proprio reddito superiore al 25 per cento.

La segretaria del Sunia di Catania, Agata Palazzolo, ricorda come questo contributo sia stato “purtroppo azzerato nella legge di stabilità per l’anno 2022 dall’attuale Governo”. “È un sostegno economico importante – sottolinea – per tante famiglie che in questo periodo storico di aumento della povertà, non riescono a sostenere i costi sempre più elevati dell’affitto e delle utenze e rischiano di essere sfrattati”.