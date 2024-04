Controlli a Brancaccio, scoperto uno spacciatore e identificate 139 persone

Controllati 92 mezzi e contestate 24 infrazioni del codice della strada

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato hanno operato nel quartiere Brancaccio di Palermo, dando vita a stringenti controlli e servizi anticrimine, riconducibili al protocollo “Alto Impatto”.

Nel quartiere sono state effettuate perquisizioni domiciliari a persone gravate da misure cautelari e/o di prevenzione e chirurgici pattugliamenti e presidi nelle zone, tradizionale luogo di delinquenza e spaccio in particolare. Le vie interessate dai controlli sono state Brancaccio, S.Giovanni di Dio, rotonda Norman Zarcone, Amedeo d’Aosta, Giafar, Sperone e Pecori Giraldi.

In una via nei pressi di viale delle Scienze, gli agenti, nel corso di un servizio di controllo del territorio realizzato in incognito, hanno sorpreso un giovane, V.D. 32enne, in flagranza di spaccio. In particolare, lo hanno visto scambiare stupefacenti denaro dopo aver estratto un involucro contenente marjuana dalla cavità di alcuni tubi metallici di un ponteggio. Ne sono seguite perquisizioni personali e domiciliari che hanno accertato come nel suo temporaneo domicilio il giovane detenesse anche un bilancino e tutto il necessario per il confezionamento. L’uomo è stato tratto in arresto e lo stupefacente sequestrato.

A conclusione delle operazioni di “Alto Impatto”, per ciò che concerne le attività di polizia giudiziaria, sono state identificate 47 persone, di cui 27 arrestati domiciliari e 13 detenuti domiciliari, 6 perquisizioni domiciliari effettuate, un uomo è stato arrestato, uno denunciato, sono stati sequestrati anche 105 grammi di hashish suddivisi in 60 dosi, a carico di ignoti. Per ciò che concerne gli esiti dei posti di controllo, sono state identificate 139 persone, di cui 34 con precedenti, controllati 92 mezzi e contestate 24 infrazioni ai sensi del Codice della Strada.