Controlli a Paternò e Biancavilla: oltre la metà dei mezzi fermati era senza assicurazione

Pattuglie in azione nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani

1' DI LETTURA

CATANIA. Attività di controllo, tra venerdì e sabato scorsi, effettuata dai carabinieri della Compagnia di Paternò con il supporto dei colleghi della CIO. del 12° Reggimento “Sicilia”. Operazione notturna nei luoghi della movida di Paternò e Biancavilla.

Pattuglie in azione nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani (Piazza Umberto, Piazza Santa Barbara di Paternò e Piazza Annunziata di Biancavilla).



Alla fine, ecco il resoconto delle due serate di controlli:

segnalati alla Prefettura, quali assuntori, 3 giovani di Adrano e Paternò perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti;

controllati 3 esercizi commerciali, facendo rispettare l’orario di chiusura previsto dalle ordinanze sindacali;

contestate 22 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada: in particolare, su 42 veicoli controllati oltre la metà erano sprovvisti della copertura assicurativa e, in due casi, i conducenti di 2 motoveicoli erano alla guida del mezzo senza l’uso del casco protettivo;

sottoposti a sequestro 2 motoveicoli;

ritirati 2 documenti di guida e circolazione e decurtati complessivamente 36 punti alle patenti di guida. Identificate in totale 64 persone e controllati 42 veicoli.