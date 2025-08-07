Controlli a tappeto dei carabinieri: scattano 6 arresti e 19 denunce

Il bilancio dell'ultimo weekend

PALERMO – Ennesimo weekend di controlli dei carabinieri di Palermo con 6 rresti e 19 denunce. A Brancaccio, un 27enne palermitano con precedenti è stato arrestato per rapina impropria: dopo essersi introdotto in un supermercato, aveva nascosto alcuni generi alimentari nel proprio zaino e, nel tentativo di oltrepassare le casse, ha spintonato e minacciato la guardia giurata addetta alla vigilanza.

A Borgo Vecchio i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi hanno arrestato un 61enne con precedenti che, dopo aver ceduto diverse dosi di crack, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di altre 12 dosi della stessa sostanza.

I militari della Stazione di San Filippo Neri hanno arrestato un palermitano di 41 anni, con precedenti, fermato subito dopo aver ceduto diverse dosi di cocaina. L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato poi trovato in possesso di ulteriori 8 dosi di stupefacente.

A Partinico, un 55enne è stato arrestato perché colto in flagranza di reato per la cessione di due dosi di droga (una cocaina e una marijuana). All’esito della convalida dell’arresto è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari.

In centro, i carabinieri del Nucleo Radiomobile, all’esito di un servizio straordinario finalizzato a verificare il rispetto delle norme della circolazione stradale, in una sola notte, grazie all’ausilio del “Forensic Lab Service” di Roma (un laboratorio mobile capace di riscontrare in tempo reale l’uso di droghe) hanno sorpreso 6 persone alla guida sotto l’effetto di stupefacenti. Per loro è scattata una denuncia a piede libero, oltre il ritiro della patente e il sequestro del veicolo. Durante i controlli alla circolazione stradale eseguiti a Partinico e Borgetto, sorpresi 6 conducenti con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti dalla legge, in alcuni casi quasi 4 volte superiore al limite. Anche loro sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Nelle stesse ore, in zona Vucciria, i militari della Stazione di Palermo Centro, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno deferito in stato di libertà il titolare di un bar poiché aveva occupato circa 75 mq di suolo pubblico in assenza della prescritta autorizzazione. I controlli hanno consentito inoltre di riscontrare la presenza di diversi alimenti in cattivo stato di conservazione. Sono state quindi elevate sanzioni amministrative per circa 7.000 euro, oltre che disposto il sequestro preventivo del locale e degli alimenti pericolosi.

Sempre nell’ambito dei controlli in materia di mala movida, un 42enne, che aveva organizzato una serata danzante presso una villa privata a Partinico: è stato segnalato alla autorità giudiziaria e amministrativa. I militari hanno infatti riscontrato che l’uomo aveva organizzato una serata danzante, con pagamento all’ingresso, senza alcuna licenza comunale per l’agibilità dei locali né per la somministrazione di alimenti e bevande.

A Carini, i militari della locale Stazione, a distanza di poche ore dal fatto, hanno identificato e denunciato per furto aggravato tre palermitani, un maggiorenne e due minori, tutti con precedenti di polizia. Dopo aver danneggiato il cancelletto esterno e una persiana, si erano introdotti in un pub del centro e si erano impossessati del denaro custodito nella cassa. Infine, i controlli eseguiti ai sottoposti agli arresti domiciliari hanno consentito di denunciare per evasione 2 uomini, sorpresi in violazione delle prescrizioni: per loro l’Autorità Giudiziaria ha immediatamente disposto l’aggravamento della misura e sono quindi stati condotti in carcere.