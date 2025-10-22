Controlli a Viagrande e Valverde: sanzioni per 30mila euro VIDEO

In campo la task force coordinata dalla polizia di Stato

CATANIA – Controlli a tappeto della task force coordinata dalla Polizia di Stato a Viagrande e Valverde, nel Catanese. In campo anche agenti della Polizia locale dei comuni interessati, personale del Corpo forestale della Regione siciliana, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania.

In un bar-ristorante di Viagrande sono emerse numerose irregolarità che hanno determinato la contestazione di sanzione per oltre 24mila euro. In particolare, sono stati sequestrati circa 45 chili di alimenti privi di tracciabilità per un valore di circa 600 euro. La merce è stata distrutta perché dichiarata non idonea al consumo umano. Trovati anche due lavoratori irregolari su sei e, per tale violazione, oltre la sanzione pecuniaria è stata prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione dei lavoratori.

La titolare è stata multata anche per la mancata effettuazione delle visite mediche e la non conformità dei luoghi di lavoro.

Sempre a Viagrande è stato sottoposto a controllo anche un minimarket/ortofrutta dove è stata riscontrata l’omessa indicazione dell’origine e della categoria dell’ortofrutta, con sanzioni per un importo complessivo di 3.100 euro. Anche in questo caso, gli ispettori del lavoro hanno riscontrato la presenza di un lavoratore irregolare con l’elevazione della sanzione di 3.900 euro, oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione del lavoratore, con sanzione aggiuntiva di 2.500 euro.

Un’ulteriore sanzione di 5.695,36 euro è stata elevata per la mancata effettuazione delle visite mediche. Durante gli accertamenti del settore ‘Igiene pubblica’, sono stati riscontrati alcune criticità per un importo complessivo di 2.000 euro.

Le verifiche hanno interessato anche tre centri scommesse di Viagrande per accertare il possesso delle necessarie autorizzazioni e il rispetto delle prescrizioni di legge. In diversi posti di controllo in alcuni punti strategici dei due comuni sono stati identificati complessivamente 239 persone, di cui 46 con precedenti di Polizia, e controllati 121 veicoli, tra auto e scooter. Riscontrate numerose infrazioni al Codice della strada con l’elevazione di sanzioni per 6.000 euro.

L’autista di un autocarro adibito al trasporto di fieno è stato trovato con la patente di guida scaduta: il veicolo, già sottoposto a fermo amministrativo, è stato confiscato.