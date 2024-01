Chiavi alterate, grimaldelli e droga in auto: tre denunciati a Catania

Gli uomini sono stati scoperti in piazza Federico di Svevia

CATANIA – Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania, in Piazza Federico di Svevia, hanno effettuato il controllo di un’autovettura che procedeva a velocità ridotta nelle adiacenze di altri mezzi parcheggiati.

I controlli a Catania

Dopo aver intimato l’alt al conducente, gli agenti hanno notato che i tre occupanti si muovevano nervosamente all’interno dell’auto, con le braccia tese verso il tettuccio, quasi a voler nascondere qualcosa.

Dopo aver proceduto all’identificazione del conducente e dei passeggeri dell’auto, rispettivamente un 26enne, un 34enne ed un 19enne, tutti catanesi e pregiudicati per reati contro il patrimonio, i poliziotti hanno deciso di procedere a perquisizione personale, poi estesa al veicolo.

All’interno dell’autovettura, abilmente occultati sotto il sedile lato passeggero, nel vano porta-oggetti, in un apposito spazio creato sul tettuccio e sotto le parti in plastica del cambio, sono stati rinvenuti vari attrezzi, tra cui chiavi d’auto, grimaldelli, torce e dispositivi elettronici (OBD), notoriamente utilizzati per effettuare furti di autovetture, nonché 1,9 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo marijuana. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Le denunce

Alla luce di quanto accaduto, i tre soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura e denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Il 19enne è stato denunciato anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in quanto, mostrandosi tutt’altro che collaborativo durante i controlli, ha opposto resistenza spintonando e rivolgendosi agli agenti con toni minacciosi.

Il 34enne, invece, che all’esito degli accertamenti è risultato sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato denunciato anche per la violazione degli obblighi imposti con la misura di prevenzione e, in particolare, della prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione nel corso delle ore notturne. Al 26enne, infine, sono state contestate anche gli illeciti amministrativi previsti per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale e per la guida senza patente.