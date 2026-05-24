Un arresto e 4 denunce

PALERMO – Controlli dei carabinieri allo Zen di Palermo, scattano un arresto e 4 denunce. Sequestrati droga, soldi e una pistola. L’operazione è stata condotta dai militari della compagnia San Lorenzo.

La vasta operazione nel popolare rione della periferia Nord del capoluogo ha portato a provvedimenti restrittivi e segnalazioni per reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, detenzione di armi clandestine, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, furto aggravato di energia elettrica e violazioni in materia di sicurezza alimentare.

Un 33enne palermitano, già gravato da precedenti, è stato arrestato in flagranza poiché trovato in possesso di 68 dosi di hashish, per un peso circa di 80 grammi, e 43 di cocaina, circa 20 grammi, oltre a 3.600 euro in contanti, considerati provento dell’attività criminale. La droga era nascosta nei pressi di via Agesia di Siracusa all’interno di una casetta giocattolo per bambini. Qui i carabinieri hanno trovato 45 dosi di hashish mentre, un intero panetto della stessa sostanza, è stato recuperato dal vano motore di un’auto abbandonata.

Il controllo si è esteso alla ricerca di armi, portando alla denuncia di un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di una pistola clandestina in casa. Analogamente, un 63enne con precedenti di polizia, è stato denunciato per la detenzione di una pistola scacciacani priva del prescritto tappo rosso. Durante le operazioni si sono registrati momenti di tensione quando un 22enne palermitano ha tentato di opporsi con minacce e ingiurie ai militari che, lo avevano sorpreso con una modica quantità di hashish.

Nel corso dei controlli, con il supporto dei tecnici specializzati Enel e dei militari del Nas, è stata denunciata per furto di energia elettrica una 53enne. In via Gino Zappa, invece, le verifiche presso due esercizi commerciali hanno fatto emergere gravi carenze igieniche e irregolarità nello stoccaggio degli alimenti. Una 35enne e un 37enne, entrambi palermitani, sono stati sanzionati per 8.000 euro. Sequestrati oltre 100 chili di carne e diversi chili di formaggi non conformi.

L’attività straordinaria, che ha visto l’impiego coordinato di unità cinofile, reparti speciali e il supporto aereo di un elicottero, si è conclusa con il controllo di quasi 300 persone e un centinaio di veicoli. Sono state elevate circa 40 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui la guida senza patente e la mancanza di assicurazione, che hanno portato al fermo amministrativo di 11 mezzi, per un totale di circa 27 mila euro.

Tre soggetti sono stati infine segnalati alla Prefettura di Palermo quali assuntori di sostanze stupefacenti, a seguito del rinvenimento di modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish destinate all’uso proprio.