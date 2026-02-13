Controlli dei carabinieri nell’hinterland palermitano: 12 denunciati

A San Cipirello un uomo denunciato due volte in 2 ore per guida in stato di ebbrezza

PALERMO – Controlli dei carabinieri di Termini Imerese e Monreale nell’hinterland palermitano: dodici denunciati. L’operazione è stata condotta con il supporto delle stazioni e dell’unità cinofili di Palermo Villagrazia nei comuni di Termini Imerese, Caccamo, Trabia, San Giuseppe Jato e San Cipirello. L’obiettivo primario è stata la prevenzione e la repressione dei reati legati alla guida in stato di ebbrezza, all’uso di droghe e alle violazioni delle misure cautelari.

Nel dettaglio, sei denunce sono state eseguite per guida con un tasso alcolemico superiore al limite di legge, con l’immediato ritiro della patente di guida, a Termini Imerese, Caccamo e nell’area di San Giuseppe Jato e San Cipirello. Proprio in quest’ultimo centro, i militari hanno denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza due volte in appena due ore dal primo controllo.

A questi si aggiungono 3 denunciati per guida senza patente tra Termini Imerese e Trabia, in tutti i casi aggravata dalla recidiva nel biennio, e un denunciato per guida sotto l’effetto di droga. Anche in questo caso è stata ritirata la patente di guida. Altri 2 deferimenti sono stati eseguiti per violazione delle prescrizioni relative a misure restrittive della libertà personale, con accertamenti tra San Giuseppe Jato e Termini Imerese.

Altre 6 persone sono state segnalate alla Prefettura di Palermo per detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale, con sequestro della sostanza. L’intera operazione ha visto l’identificazione di complessive 250 persone e il controllo di 125 mezzi tra autovetture e ciclomotori, l’esecuzione di 20 perquisizioni, il controllo di 15 persone già sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il ritiro di 5 patenti di guida. Sono state elevate un totale di 26 contravvenzioni per un importo complessivo superiore ai 5.400 euro.