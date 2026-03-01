Controlli dei carabinieri tra Misilmeri e Belmonte: 11 denunciati

Nove persone deferite per furto di energia elettrica

MISILMERI – Controlli dei carabinieri tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno, 11 denunciati, nove per furto di energia elettrica, uno per guida senza patente e uno per violazione dei sigilli a un veicolo. Il servizio di controllo del territorio era finalizzato al contrasto di reati contro il patrimonio, le violazioni al Codice della Strada e la repressione del consumo di droghe.

A Belmonte Mezzagno, i militari della stazione, con l’ausilio tecnico di personale specializzato di Enel Energia, hanno denunciato in stato di libertà 9 persone, di età compresa tra i 27 e i 65 anni, ritenute responsabili di furto aggravato di energia elettrica. Nel corso delle ispezioni è stata accertata la presenza di allacci abusivi diretti alla rete pubblica, realizzati mediante manomissione degli impianti per eludere il conteggio dei consumi.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, la sezione Radiomobile di Misilmeri, ha denunciato un 22enne, per guida senza patente reiterata nel biennio e un 35enne per violazione dei sigilli, in quanto colto alla guida di un automezzo già sottoposto a sequestro amministrativo e affidatogli in custodia.

Durante il servizio, sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo 5 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti sequestrando complessivamente 10 grammi di hashish. La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.