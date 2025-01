Controlli sulla movida, ancora pugno duro sui parcheggiatori abusivi

Il dispositivo interforze e i pattugliamenti in centro

CATANIA – Controlli sulla movida a Catania: anche nel primo fine settimana del nuovo anno sono stati attuati i controlli interforze, previsti con ordinanza del Questore di Catania, per assicurare maggiore attenzione alle zone con maggiore concentrazione di locali e attività di ritrovo.

La Questura ha dispiegato un dispositivo coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, che si è avvalso di pattuglie della Polizia di Stato, unità di rinforzo del X Reparto Mobile, equipaggi della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano, oltre che del supporto operativo della Polizia Scientifica.

I controlli sulla movida a Catania

Sono stati realizzati presidi e posti controllo nella zona del centro storico cittadino, in particolare a piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate 270 persone, di cui 30 con precedenti, e sono stati controllati 130 veicoli.Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica del rispetto delle regole del Codice della Strada, elevando 7 sanzioni.

In particolare, sono state elevate due sanzioni per guida senza casco con contestuale fermo amministrativo dei ciclomotori; due sanzioni per guida senza patente con fermo amministrativo delle due autovetture; una sanzione per mancata esibizione dei documenti di circolazione e di guida; due sanzioni per divieto di sosta con rimozione dei mezzi.

I parcheggiatori abusivi

Anche in questo fine settimana continua il pugno duro nei confronti dei parcheggiatori abusivi. Sono stati sorpresi ad esercitare la predetta attività 5 soggetti, tutti catanesi e con precedenti specifici: due di loro in via Dusmet, uno in Piazza Borsellino, uno in via Beato Bernardo e uno in via Archimede.

Nei loro confronti è stata elevata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada e si è proceduto al sequestro delle somme provento dell’attività abusiva.

Per tutti e cinque è scattata anche la denuncia per inosservanza del DACUR (Divieto di accesso alle aree urbane) emesso dal Questore di Catania, provvedimento con il quale è stata loro inibita la possibilità di frequentare proprio la zona in cui sono stati fermati.

Le altre verifiche

L’attività si è concentrata anche sulla prevenzione e contrasto dell’uso delle sostanze stupefacenti attraverso controlli, per le vie del centro, proprio tra i più giovani. Uno di loro è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana e per tale ragione è stato segnalato in via amministrativa alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

In più un uomo, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato controllato in Piazza dei Martiri a bordo della sua auto ed è stato trovato in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso, quali chiavi inglesi, cacciaviti, tronchesi e pinze; per tale ragione è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Le verifiche dei carabinieri

Controlli analoghi sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo radiomobile di Catania impegnati in posti di controllo lungo le vie di maggiore affluenza, in particolare a piazza Federico di Svevia, Piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe.

In totale i carabinieri hanno controllato 87 persone e 52 veicoli. è stato sanzionato amministrativamente un parcheggiatore abusivo catanese di 39 anni sorpreso in Piazza Federico di Svevia ed è stato recuperato il denaro raccolto dagli automobilisti fino a quel momento durante la serata, circa 19 euro in monetine.

I carabinieri hanno elevato 10 verbali per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di circa 9.700 euro. In Piazza Federico di Svevia e via attigue, i Carabinieri hanno anche proceduto al fermo amministrativo di 3 mezzi.

Si tratta, in particolare, di un Piaggio Liberty 50 condotto da un 20enne che transitava senza avere mai conseguito il titolo abilitativo (peraltro, il veicolo era già sottoposto a sequestro amministrativo dal gennaio dello scorso anno, motivo per cui il nuovo sequestro è finalizzato alla confisca), di una Fiat Panda condotta da un 33enne e di una Lancia Y condotta da un 26 enne, entrambi sorpresi senza copertura assicurativa.

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool, sono stati organizzati una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile; all’esito dei controlli, che hanno interessato 5 conducenti, nessuna persona è stata trovata al volante o alla guida del proprio mezzo a due ruote in stato di ebbrezza.