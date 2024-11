Controlli sulla movida a Catania, sanzioni sui parcheggiatori abusivi

Il dispositivo di sicurezza interforze

CATANIA – Controlli sulla movida a Catania: nel fine settimana è stata pianificata una attività di vigilanza sul territorio, come condiviso durante il tavolo tecnico tenutosi in Questura con tutte le Forze di Polizia, con l’obiettivo di assicurare maggiore attenzione alle zone della città particolarmente frequentate in questo periodo. Lo comunica la Questura di Catania in una nota.

I controlli sulla movida a Catania

Gli agenti della Questura hanno assicurato il pattugliamento nella zona del centro storico, soprattutto nei luoghi con i locali più frequentati dai giovani: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Federico di Svevia.

Gli equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza sono stati dislocati in modo da vigilare sulle condotte degli avventori, come pure per prevenire e contrastare situazioni di spaccio di stupefacenti e l’abuso di alcolici tra i giovani.

Diverse le persone sottoposte a controllo, i motocicli e i veicoli fermati e controllati. Nel corso della sera e della notte, sono state identificate 132 persone, di cui 34 con precedenti, e sono stati sottoposti a controllo 53 veicoli, tra auto e motocicli.

I parcheggiatori abusivi

Prosegue il pugno duro nei confronti dei parcheggiatori abusivi, si legge ancora nella nota della Questura. Tre uomini catanesi sono stati fermati in via San Gaetano alla Grotta e in Piazza Carlo Alberto, mentre gesticolavano per dare indicazioni sul parcheggio ad automobilisti e motociclisti.

Uno dei parcheggiatori è stato deferito all’Autorità Giudiziaria pure per la violazione del DACUR, in quanto sorpreso ad esercitare l’attività illecita proprio nei luoghi in cui, in base al provvedimento del Questore, gli è stato vietato di accedere e permanere.

I controlli dei Carabinieri

L’azione dei Carabinieri, con l’impiego di equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania, si è svolta a Largo Rosolino Pilo, Piazza Stesicoro, Piazza Carlo Alberto, via Etnea e zone limitrofe.

I militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano.

Sono state controllate 55 persone e 31 veicoli. Nell’ambito dei controlli volti a garantire il rispetto delle norme del codice della strada sono state elevate 15 contestazioni per un importo complessivo di circa 4 mila euro, in particolare per guida senza patente, mancata assicurazione e revisione del veicolo, guida col cellulare e senza casco, divieto di sosta e sosta sulle strisce pedonali.

In più sono stati fermati e sanzionati 2 parcheggiatori abusivi in via Teocrito, vicino Piazza Stesicoro, mentre organizzavano la sosta di automobili, minicar, moto e scooter, muovendosi in fretta e furia tra un mezzo e l’altro.

Nel corso dell’intervento il primo posteggiatore, un 49enne di origini rumene e residente a Catania, è stato deferito a piede libero in quanto già sorpreso a svolgere nell’agosto del 2023 la medesima attiva illecita; è stato recuperato anche il denaro raccolto dai conducenti, circa 50 euro in monetine e banconote.

Il secondo parcheggiatore abusivo, invece, un catanese di 58 anni, colto per la prima volta in questa pratica illegale, è stato sanzionato amministrativamente; addosso a lui, circa 20 euro in monetine recuperate dagli automobilisti durante la serata.

Le perquisizioni

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool, sono stati organizzati una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile; all’esito dei controlli, che hanno interessato 9 conducenti, nessuna persona è stata trovata al volante o alla guida del proprio mezzo a due ruote in stato di ebbrezza.

Infine, sono state effettuate perquisizioni personali da parte delle pattuglie a piedi, finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere, nei confronti di 9 giovani catanesi, che stavano discutendo animatamente tra loro in Largo Rosolino Pilo.

L’intervento immediato dei militari, impegnati a pattugliare a piedi le vie del centro storico, ha quindi consentito di riportare la calma tra i giovani.