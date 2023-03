Controlli in un panificio, multa per pessime condizioni igieniche

Nel locale c'era "sporco diffuso, accumulato nel tempo"

1' DI LETTURA

CATANIA – Controlli in un panificio hanno portato a una multa e alla segnalazione all’Asp per gravi carenze igieniche: è successo a San Gregorio, dove i Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania in collaborazione con i colleghi del Nucleo Antisofisticazione a Sanità di Catania hanno effettuato controlli nelle attività commerciali, soprattutto sui requisiti previsti dalla normativa sul settore alimentare.

Il panificio

Nell’ambito dell’attività ispettiva effettuata, i Carabinieri hanno controllato un panificio dove hanno accertato gravi carenze igienico sanitarie e dunque hanno contestato al titolare, un 42enne catanese, le pessime condizioni igieniche e la presenza di sporco diffuso, accumulato nel tempo, sul pavimento, sotto le attrezzature e sotto le pedane di rialzo nel laboratorio di produzione.

Nel prosieguo dell’ispezione i militari dell’Arma hanno anche appurato che le griglie degli armadi frigo necessitavano di pulizia, le guarnizioni in gomma andavano sostituite, mentre, il soffitto e le pareti abbisognavano di essere tinteggiate.

Nei confronti del titolare del panificio è scattata una sanzione amministrativa dell’importo di mille euro nonché la contestuale segnalazione all’A.S.P. per i provvedimenti di competenza.