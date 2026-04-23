Convalidato il fermo del 16enne che ha ucciso Gabriele Vaccaro

Gli avvocati hanno chiesto i domiciliari o l'accompagnamento presso una comunità

PAVIA – E’ stato convalidato il fermo del 16enne accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento) morto dopo essere stato colpito da un fendente nel parcheggio Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia.

La decisione è stata presa dal giudice al termine dell’udienza di convalida, svoltasi all’istituto minorile ‘Cesare Beccaria’ di Milano.

Il giudice si è riservato la decisione in merito alla misura cautelare. Gli avvocati Barbara Ricotti e Filippo Beolchini, difensori del ragazzo, hanno chiesto per il loro assistito gli arresti domiciliari o, in subordine, l’accompagnamento presso una comunità.

“Dopo quanto è successo è molto provato, non riesce a mangiare e dormire”, hanno spiegato i legali.

Il 16enne è anche accusato di tentato omicidio per aver procurato una ferita all’addome-torace a uno degli amici di Gabriele: il giovane si trova ancora ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, seppur non in pericolo di vita.