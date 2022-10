Convocate per rappresentare l’Italia al Mondiale, la trasferta è troppo cara

Una scuola di danza palermitana rischia di non partecipare alla competizione di Atene

PALERMO – “È con grande emozione, orgoglio e soddisfazione che siamo lieti di annunciarvi che uno dei nostri gruppi, le Dancing Dreams, è stato convocato al Campionato Mondiale, che si terrà ad Atene, per rappresentare l’Italia”. Così il 30 settembre la Jo Dance School comunicava attraverso i proprio canali social la notizia che vedeva protagonista uno dei gruppi di ballo della scuola composto da danzatrici palermitane.

La Federazione Italiana Danza Sportiva, infatti, ha convocato proprio nella capitale greca alcune ballerine dell’associazione sportiva che svolge le proprie lezioni nelle sale di via Generale Pietro Maravigna, a Palermo. La competizione IDO World Latin Style Championship, il campionato mondiale di danza, si svolgerà ad Atene dall’1 al 3 dicembre 2022 e il gruppo della maestra Antonella Mocera è stato scelto per rappresentare la nazionale azzurra.

Tutto fin troppo bello fino a quando non è arrivata l’amara scoperta: la Federazione può concedere un rimborso forfettario, ad atleta, che si aggira attorno ai 150 euro. Purtroppo, però, per ogni ballerina è 13 volte tanto la cifra necessaria per poter affrontare la trasferta (circa 2000 euro ad atleta). Dunque, il sogno della scuola di danza palermitana potrebbe sgretolarsi in pochissimo tempo. L’appello, infatti, è rivolto a chiunque voglia contribuire alla causa così da aiutare la Jo Dance School prima della scadenza che permetterà alle ballerine di partecipare al campionato mondiale: la deadline è fissata per il 13 novembre.