Coppa Italia AON, ai quarti di finale tutte le big

Il Catania affronta l'Adriatica Cagliari

5' DI LETTURA

LIGNANO (UD) – Parata di stelle al Beach Stadium di Lignano sulla spiaggia del Bell’Italia EFA Village dove si è celebrata la prima giornata di gare della Coppa Italia AON 2022 di beach soccer. I migliori interpreti di questa disciplina, provenienti da ogni parte del globo hanno dato vita alle gare valide per gli ottavi di finale della competizione ufficiale targata Figc-Lega Nazionale Dilettanti. Inevitabilmente sono passate tutte le favorite anche se ci sono stati alcuni momenti in cui il vento avrebbe potuto girare. Ai quarti si affronteranno Terracina-Alsa Lab Napoli, Happy Car Samb-Farmaè Viareggio, Pisa-ADJ Nettuno e Catania-Adriatica Immobiliare Cagliari. Il quarto più blasonato è quello tra marchigiani e toscani che s’incontrano per la 24esima volta con la Samb che ha vinto gli ultimi tre precedenti (due all’extra time). Sulla sabbia due squadre che insieme hanno alzato al cielo quattro Coppe Italia, equamente divise, ed hanno giocato ben cinque finali. Il Terracina che in bacheca ha già tre Coppe deve sfatare il sortilegio Napoli sempre vincente con i tigrotti negli ultimi tre incontri. Per i partenopei è una ghiotta occasione per centrare la loro seconda semifinale nella storia, per il Terracina invece sarebbe la quarta qualificazione in altrettante stagioni. Pisa-ADJ Nettuno è un incontro con meno storia ma ricco di contenuti. Gli scudettati contro la rivelazione del 2022. Nettuno non ha mai battuto Pisa e non è mai arrivato in semifinale, non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. Pisa vuole riscattare la finale di Coppa persa nel 2021.

Sfida inedita per il detentore della Coppa Catania alla ricerca della sua sesta coccarda tricolore, la quarta di fila. Di fronte gi etnei si troveranno l’unica squadra di Poule Promozione Adriatica Immobiliare Cagliari qualificata al turno successivo come miglior perdente degli Ottavi.

Riavvolgiamo il nastro degli Ottavi di Finale ed entriamo nelle pieghe delle partite.

Nella storia della disciplina il Catania non ha mai fallito i Quarti di finale. Non è successo neanche a Lignano. I detentori del titolo hanno piegato la grande forza di volontà di un Ecosistem Lamezia che ce l’ha messa tutta per compiere quello che sarebbe stato un vero e proprio miracolo. Alla fine gli etnei hanno vinto per 5-1 grazie alla tripletta del bomber Gori, al centro di Sanfilippo e del capitano Fred.

Il Pisa per la quinta volta nella sua storia si qualifica ai Quarti e lo fa con una prova autorevole con il Seatram Chiavari superato per 9-3. Camillo Augusto non sazio dei 10 gol in Campionato ha piazzato una tripletta anche in coppa. “El Talentin” Josep Jr ha firmato due reti, un colpo per Di Palma, Ortolini, Marinai e Vaglini.

Dal 2011 solo una volta l’Happy Car Sambenedettese ha mancato gli Ottavi. A Lignano i ragazzi di mister di Lorenzo non hanno sbagliato superando il Genova per 5-2 con qualche affanno di troppo grazie alla vis pugnandi dei liguri che per un’inezia non passano il turno come miglior perdente degli Ottavi. La tripletta di Eudin ha messo al sicuro il risultato. Il brasiliano ha dimostrato ancora una volta di essere uno specialista della competizione, Eudin ha già alzato due volte la Coppa Italia con la maglia del Catania ed ancora con la Samb. La doppietta del nuovo innesto Brendo ha puntellato il risultato.

Nelle 18^ edizioni della Coppa Italia il Terracina ha sempre superato il primo turno, una tradizione che non s’interrompe qui a Lignano. I tigrotti hanno lasciato poco spazio al Bologna superato con un rotondo 8-1. Show di Ovidio Alla autore di una tripletta, doppietta di Duarte. Immancabile la firma di Raphael all’undicesimo gol stagionale. Anche Borelli e Belardinelli hanno risposto presente confermando la precisione balistica dimostrata già in Campionato.

Dopo le edizioni del 2019 e del 2021 anche questa volta l’Alsa Lab Napoli passa il primo turno compiendo una rimonta bella ma sofferta con un ottimo Adriatica Immobiliare Cagliari che può esultare nonostante il ko. I sardi passano il turno come miglior perdente degli Ottavi. Cagliari è scappato in avanti nel primo tempo, il Napoli con pazienza e costanza ha risalito la china piazzando due parziali decisivi (2-0 e 3-0) nella ripresa e nell’ultimo tempo chiudendo il match sul 5-2. Giordani ha colpito due volte, Bokinha ha impresso il suo undicesimo sigillo in stagione. A segno anche Sciacca e Palma. Tra i sardi puntuale come un orologio svizzero la firma del paraguaiano Medina che sta vivendo un Campionato strepitoso (16 reti).

Per l’undicesima volta consecutiva il Farmaè Viareggio entra tra le prime otto di Coppa lasciando poco o nulla alla Vastese. Per Santini un’occasione per aumentare il minutaggio dei giovani che stanno crescendo a vista d’occhio ed hanno inciso nell’11-2 con cui i toscani hanno annichilito la Vastese. Nel Viareggio Remedi si è concesso una bella tripletta, due reti ciascuno per gli esperti Ze Lucas, Genovali e Alisson. La notizia della giornata è il primo gol tra i “grandi” del giovane “canterano” viareggino Ksioua.

Per la seconda volta nelle sue cinque partecipazioni l’ADJ Nettuno si qualifica ai Quarti battendo il Canalicchio Catania per 8-4. Grande equilibrio nella prima metà della partita poi i laziali hanno preso il sopravvento grazie soprattutto ai fratelli spagnoli Ryan e Bryan, tripletta per il primo (tredici gol in stagione), doppietta per il secondo. Due firme anche per capitan Cirilli. Nel Canalicchio l’eterno Ardizzone ha gonfiato la rete due volte ma non è bastato.

RISULTATI

1^GIORNATA – OTTAVI DI FINALE

Giovedì 21 luglio

Canalicchio Catania-ADJ Nettuno 4-8

Farmaè Viareggio-Vastese 11-2

Alsa Lab Napoli-Adriatica Immobiliare Cagliari 5-2

Terracina-Bologna 8-1

Happy Car Sambenedettese-Genova 5-2

Pisa-Seatram Chiavari 9-3

Catania-Ecosistem Lamezia 5-1

PROGRAMMA

*diretta streaming gratuita sul canale ELEVENSPORTS della LND

2^ GIORNATA – QUARTI DI FINALE

Venerdì 22 luglio

(9^/14^posto)

Gara 8: Ecosistem Lamezia – Seatram Chiavari h: 11:00

Gara 9: Canalicchio Catania – Bologna h: 12:15

Gara 10: Genova – Vastese h: 13:30

Tabellone Principale

Gara 11: Terracina – Alsa Lab Napoli* h: 14:45

Gara 12: Happy Car Sambenedettese – Farmaè Viareggio* h: 16:00

Gara 13: Pisa – ADJ Nettuno* h: 17:15

Gara 14: Catania – Adriatica Immobiliare Cagliari* h: 18:30

3^ GIORNATA – SEMIFINALI

Sabato 23 luglio

Finale 13^/14^posto

2^ miglior perdente Quarti – 3^ miglior perdente Quarti h: 11:00

Semifinali 9^12^posto

Gara 16: vincente gara 8 – vincente gara 9 h: 12.15

Gara 17: vincente gara 10 – 1^ miglior perdente Quarti h: 13:30

Tabellone principale

Gara 18: perdente gara 12 – perdente gara 13 h: 14:45

Gara 19: perdente gara 11 – perdente gara 14 h: 16:00

Gara 20: vincente gara 12 – vincente gara 13* h: 17:15

Gara 21: vincente gara 11 – vincente gara 14* h: 18:30

4^GIORNATA – FINALI

Domenica 24 luglio

perdente gara 16 – perdente gara 17 (11/12^posto)

vincente gara 16 – vincente gara 17 (9^/10^ posto)

Tabellone principale

perdente gara 18 – perdente gara 19 (7/8^ posto)

vincente gara 18 – vincente gara 19 (5^/6^posto)

perdente gara 20 – perdente gara 21 (3^/4^posto)

vincente gara 20 – vincente gara 21 (1^/2^ posto) DIRETTA SKY SPORT CALCIO (ch 202)