Coppa Italia: Cremonese-Palermo in diretta tv, ecco dove vederla

Il match è in programma sabato 16 agosto alle 21.15

Sabato 16 agosto, alle 21.15, gli occhi di tutti i tifosi rosanero saranno puntati sullo stadio “Zini” per il primo turno di Coppa Italia. Un appuntamento da non perdere, che vedrà il Palermo affrontare la Cremonese in un match secco, valido per i trentaduesimi di finale della competizione.

È stato definito, a tal proposito, il programma delle gare che cominceranno venerdì 15 agosto alle 18.00 e termineranno lunedì successivo, il 18, con Torino-Modena in programma alle 21.15. Tutte e sedici le partite saranno trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset.

Nel dettaglio, la buona notizia per tutti i tifosi palermitani è che non sarà necessario cercare canali a pagamento: la partita Cremonese-Palermo sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1. Inoltre, per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il regolamento prevede che in caso di parità al 90′, si passi direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari. Questa sfida di Coppa Italia sarà un’importante prova generale in vista del debutto in Serie B contro la Reggiana, in programma il 23 agosto.

Chi uscirà vincitore da questo confronto affronterà ai sedicesimi di finale la vincente di Udinese-Carrarese, in un match in programma il 24 settembre. Inoltre, per chi riuscirà a superare il turno, si profila la possibilità di incontrare la Juventus agli ottavi di finale.