Coppa Italia: il calendario di TeLiMar, Ortigia e Nuoto Catania

Gli impegni delle squadre siciliane

La Federazione Italiana Nuoto ha diramato una nota ufficiale in cui comunica che nei giorni 8 e 9 ottobre si svolgerà il primo turno di Coppa Italia maschile di pallanuoto. In questa fase le 14 squadre di Serie A1 sono state suddivise in 4 gironi (2 da 3 squadre, 2 da 4), con le prime due classificate di ogni raggruppamento che potranno accedere alla Final Eight, in calendario dal 10 al 12 marzo 2023.

FASE A GIRONI

Girone A – sede Napoli: AN Brescia, RN Nuoto Salerno e CN Posillipo

Girone B – sede Bogliasco: Pro Recco N e PN, SC Quinto, Nuoto Catania e Bogliasco 1951

Girone C – sede Bologna: RN Savona, TeLiMar, Anzio Waterpolis e De Akker Team

Girone D – sede Ostia: Pallanuoto Trieste, CC Ortigia e Roma Nuoto

Girone A

Piscina Felice Scandone – Napoli

1^ Giornata – Sabato 8 Ottobre

18:00 R.N. Nuoto Salerno – AN Brescia

2^ Giornata – Domenica 9 Settembre

09:30 AN Brescia – C.N. Posillipo

3^ Giornata – Domenica 9 Settembre

16:30 C.N. Posillipo – R.N. Nuoto Salerno

Girone B

Piscina comunale Vassallo – Bogliasco

1^ Giornata – Sabato 8 Ottobre

18:00 S.C. Quinto – Pro Recco

19:30 Bogliasco 1951 – Nuoto Catania

2^ Giornata – Domenica 9 Settembre

09:00 Pro Recco – Bogliasco 1951

10:30 Nuoto Catania – S.C. Quinto

3^ Giornata – Domenica 9 Settembre

14:00 Bogliasco 1951 – S.C. Quinto

15:30 Pro Recco – Nuoto Catania

Girone C

piscina Carmen Longo – Bologna

1^ Giornata – Sabato 8 Ottobre

14:45 De Akker Team – R.N. Savona

16:15 Telimar – Anzio Waterpolis

2^ Giornata – Domenica 9 Settembre

10:30 R.N. Savona – Telimar

12:00 Anzio Waterpolis – De Akker Team

3^ Giornata – Domenica 9 Settembre

16:00 R.N. Savona – Anzio Waterpolis

17:30 De Akker Team – Telimar

Girone D

Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa

1^ Giornata – Sabato 8 Ottobre –

18:30 Pallanuoto Trieste – C.C. Ortigia

2^ Giornata – Domenica 9 Settembre

10:00 Roma Nuoto – Pallanuoto Trieste

3^ Giornata – Domenica 9 Settembre

16:00 C.C. Ortigia – Roma Nuoto