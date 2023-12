Coppia picchiata e imbavagliata: rapina da 700mila euro

Le forze dell'ordine stanno cercando di risalire ai tre malviventi autori del colpo

Colpo da oltre 700mila euro tra gioielli e contanti. Si è verificata a Ostia questa mattina, 7 dicembre, a subirla una coppia di anziani e il figlio, che abita all’attico di una palazzina signorile di quattro piani. I tre sono stati imbavagliati, picchiati e tenuti sotto sequestro in bagno. In questo modo i rapinatori hanno svaligiato le casseforti che sono state aperte dai padroni di casa sotto la minaccia di un coltello.

Questa mattina i ladri si sono appostati nei pressi del portone aspettando che il figlio uscisse dal palazzo e alle 11 è scattato il blitz. Una volta aperto il porte da parte del figlio, che era allo scuro di tutto, i ladri sono entrati in azione. Hanno immobilizzato il ragazzo con un coltello, lo hanno costretto a risalire le scale in silenzio e ad aprire la porta di casa.

Una volta dentro i ladri hanno subito colpito la madre, 74 anni, con un pugno sullo zigomo, poi le hanno puntato il coltello alla gola. I ladri hanno costretto i tre a farsi dire la combinazione della cassaforte e li hanno chiusi in bagno. Ma non solo. Sapevano che in casa c’era una seconda cassaforte, dove i ladri hanno trovato il grosso del bottino. Tra gioielli e soldi in contanti la refurtiva supera i 700mila euro. Tutto è durato pochi minuti, nessuno si è accorto di niente. I ladri sono fuggiti in pochi secondi e i tre malcapitati, completamente traumatizzati, hanno chiamato i carabinieri che ora sono sulle tracce dei rapinatori.