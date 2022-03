Corea del Nord, il potente missile ora minaccia gli Usa

Gli Stati Uniti intanto annunciano nuove sanzioni

Kim Jong-un ha effettuato un test del suo ultimo missile balistico intercontinentale (Icbm), il più potente dal 2017, capace in teoria di raggiungere Washington e New York. Il vettore ha viaggiato per 1.100 chilometri in 71 minuti prima di cadere nel mar del Giappone, a 150 chilometri dalla costa. Gli Usa hanno annunciato nuove sanzioni per sei tra enti e persone in Corea del Nord, Russia e Cina.

Le sanzioni

Anche il governo federale australiano ha imposto sanzioni, ma al presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko e la sua famiglia, e a 22 russi accusati di propaganda. Il Giappone congelerà i beni di altri 25 cittadini russi e vieterà le esportazioni verso 81 organizzazioni russe.