Corini: “I cambiamenti sono stati tanti ma ci stiamo consolidando”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero dal primo giorno di ritiro a Roma

PALERMO – Terminate le vacanze natalizie per il Palermo è tempo di tornare nuovamente in campo. Prima della ripresa del campionato, prevista per il 14 gennaio, la compagine rosanero a partire da oggi martedì 3 e fino al 7 gennaio sarà impegnata in un mini ritiro a Roma nelle strutture del CONI.

Proprio dalla Capitale l’allenatore del Palermo Eugenio Corini, ai microfoni del sito ufficiale del club rosa, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni di questo 2023:

“Questo ritiro a Roma è stato voluto fortemente da me per ritrovarci dopo aver dato ai ragazzi una settimana di vacanza – ha esordito l’allenatore rosanero – era giusto dopo quattro mesi molto intensi. Siamo in una struttura adeguata che ci farà lavorare bene, penso sia il posto giusto per iniziare la nostra attività e prepararci al meglio alla trasferta di Perugia che sarà fra due settimane”.

Il tecnico di Bagnolo Mella si è poi soffermato sul tipo di lavoro che la squadra svolgerà nel ritiro della Capitale: “Il tipo di lavoro che andremo a sviluppare sarà basato su un recupero dal punto di vista aerobico, su un lavoro di forza, riprendere concetti tattici che già i ragazzi conoscono e di conseguenza riprendere l’attività normale e prepararci al meglio con una settimana di ingresso a quella tipo che ci porterà a Perugia. Oggi purtroppo appena siamo arrivati abbiamo fatto il test con i tamponi e un paio di ragazzi sono risultati positivi, li aspettiamo presto con noi”.

PALERMO, DIRIGENZA E STAFF

Corini, dopo il ritorno sulla panchina del Palermo e un inizio di campionato per molti aspetti complicato, è è al lavoro nel percorso di crescita della squadra per affrontare al meglio il girone di ritorno del campionato di Serie B: “Venire a lavorare a Palermo è per me è qualcosa di speciale, sono felice di aver avuto questa opportunità. Sto dando il meglio, con i miei collaboratori e con lo staff che mi supporta in questo percorso, per far sì che il Palermo diventi una squadra sempre più forte”.

“Dal punto di vista della squadra i cambiamenti sono stati tanti – continua il tecnico – tanti calciatori nuovi e abbiamo lavorato, superato delle difficoltà insieme e ci stiamo consolidando, vogliamo affrontare al meglio il girone di ritorno. Dal 2023 auguro salute a tutte le persone a cui voglio bene, a tutti i tifosi del Palermo e ovviamente auguro anche a me stesso di avere la salute e la serenità che mi permette di svolgere al meglio il mio lavoro dando il massimo, come sempre”.

Una parola, infine, da parte dell’allenatore di Bagnolo Mella anche nei confronti della dirigenza, dello staff e di tutte le componenti che fanno parte della realtà Palermo: “Con la dirigenza c’è un rapporto quotidiano, un confronto continuo su tutte le tematiche che comportano il lavoro della squadra. Sento di essere supportato e di essere nel posto giusto per fare al meglio il mio lavoro”.

“Con il mio staff il rapporto è continuo come con la dirigenza – conclude Corini – anzi di più perché lavoriamo sui particolari. So di chiedere tanto a mister Lanna, Olivieri, Camoni, Leonardi che va in giro per l’Italia a visionare le squadre avversarie ma la cosa bella è che con tutte le componenti della società si è creato un bellissimo rapporto. Stiamo diventando una grande famiglia dove ci si confronta, ci si supporta e ci si stimola sempre a fare il meglio. Faccio un augurio a tutti i tifosi, che sia un grandissimo 2023 e auguro felicità e serenità a tutti”.