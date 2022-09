Corini: “Siamo in costruzione, c’è tanto da migliorare”

Le parole dell'allenatore rosanero al termine della rotonda sconfitta subita per mano della compagine di Inzaghi

1' DI LETTURA

Il Palermo, dopo la sconfitta casalinga contro l’Ascoli, esce con le ossa rotte anche dalla sfida del “Granillo” contro la Reggina terminata con un perentorio 3-0 in favore degli uomini di Inzaghi.

Al termine della partita, l’allenatore dei rosa Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’andamento del match, confermando come la compagine rosanero sia ancora un cantiere aperto e abbia bisogno di tempo per diventare “squadra”:

“Siamo vivendo un periodo di costruzione, ci sono stati tanti cambiamenti e nonostante si sia già visto qualcosa la Reggina ha, oggettivamente, meritato di vincere. Non siamo riusciti a riequilibrare la partita e a trovare la giusta intensità, lasciando sempre qualcosa in campo ogni qualvolta dovevamo rientrare in partita. Dispiace perdere ma questa sconfitta fa parte del nostro percorso, dobbiamo migliorare già dalla prossima partita col Genoa“.

“Dobbiamo riequilibrare la condizione atletica di tanti ragazzi che vengono da posti diversi e preparazioni diverse – continua il tecnico di Bagnolo Mella – così come dobbiamo migliorare sul piano tattico. Il gol di Menez ha indirizzato la partita, l’espulsione poteva aiutarci ma il tre a zero ha complicato tutto”.

“Sei gol presi in due gare sono tanti – conclude Corini – dobbiamo migliorare su tante cose. La casa va costruita dalle fondamenta e stiamo costruendo con il campionato in corso, sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare. Dobbiamo diventare squadra velocemente, ora pensiamo a Genoa e Frosinone per portare punti a casa”.