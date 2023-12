Corini mangia il panettone, sarà la svolta che tutti aspettiamo?

E un abbraccio anche a Ivan Marconi...

Eugenio Corini mangia il panettone. E a qualcuno questo non piacerà, abbondando, nei nostri dintorni, i nemici della contentezza. Beninteso, il Palermo è generalmente criticabile, nella vittoria, nel pareggio e nello sconfitta, da una secca visuale tattica e tecnica. Troppe montagne russe, quasi mai una gestione ordinata della partita. Guardando i rosanero giocare si ha come l’impressione di assistere a un concitato thriller. Al prossimo angolo ci sarà una buona notizia o un drammatico colpo di scena sportivo?

Il pallone è tunnu, lo abbiamo imparato già nel campetto sotto casa. Ma gli episodi sono cose normali, un po’ anormale, invece, è una squadra che procede per sussulti e che si accende e si spegne, secondo imprevedibili cicli.

Anche la vittoria contro la Cremonese ha confermato la tendenza. Una tensione sovrapponibile con altre precedenti in cui il rimbalzo sul ciuffo d’erba, il fuorigioco per una questione di millimetri e l’impappinamento (uno per parte) dei portieri determinano il risultato, ma pure una diagnosi di schizofrenia calcistica. Nel nostro caso c’è la speranza che una rinnovata fiducia possa ispirare giornate meno caotiche, una maggiore sicurezza nei propri mezzi, insomma: una svolta.

Eugenio Corini mangia il panettone (magari il pandoro) e ci fa piacere, pur restando criticamente vigili. Perché parliamo di una persona perbene, bersagliata da un rancore che non merita, pur essendo legittimo ogni ponderato giudizio. Sì alla contrarietà, soprattutto rispetto a certe prestazioni, no alla lapidazione virtuale. Ne approfittiamo per mandare un abbraccio affettuoso a Ivan Marconi. Il suo errore, a Como, è apparso marchiano. Tuttavia, certi toni sopra le righe sono stati veramente eccessivi. Specialmente per chi, in campo, mette sempre l’anima.