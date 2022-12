Corini: “SPAL avversario difficile, dobbiamo essere più efficaci”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero alla vigilia del match contro gli uomini di De Rossi

PALERMO – Neanche il tempo di assimilare il pareggio a reti bianche contro il Como che per il Palermo è già momento di tornare in campo. Domani 11 dicembre alle ore 15, al “Paolo Mazza” di Ferrara, i rosa affronteranno la SPAL in un nuovo scontro importante in chiave salvezza. L’allenatore rosanero Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni della società alla vigilia del match per parlare della compagine di Daniele De Rossi:

“Ci attende una partita complicata contro un avversario difficile – ha esordito Corini – ha una rosa importante costruita con l’ambizione di un campionato che si avvicini ai play-off. Siamo consapevoli di affrontare un avversario che viene da un pareggio importante a Perugia e vorrà vincere davanti ai propri tifosi, siamo pronti ad affrontarli con le nostre caratteristiche”.

Rosa che, dopo il pari nell’ultima gara tra le mura amiche del Barbera, è alla ricerca del gol ma soprattutti dei tre punti: “Rispetto alla partita contro il Como di diverso c’è solo da finalizzare quello che costruiamo. Il primo tempo è stato incisivo ed è mancato solo il gol, rivedendo anche il secondo tempo abbiamo avuto un’ottimo predominio e per 3-4 scelte finali sbagliate o per la bravura dei difensori del Como non siamo riusciti a concludere in maniera efficace. Se potessi cambiare qualcosa vorrei ottimizzare le occasioni che andiamo a creare finalizzandole”.

CLASSIFICA E DUE PUNTE

L’allenatore di Bagnolo Mella ha parlato dell’importanza di ogni sfida per cambiare la classifica di Serie B, estremamente corta e soggetta a ribaltoni nel giro di pochi punti: “La classifica rispecchia l’andamento del campionato, è molto corta e ogni partita ha un peso specifico importante perché uno o tre punti cambiano 3-4 posizioni. Abbiamo piena consapevolezza dell’equilibrio che regna per tutte le squadre di questo campionato e il peso specifico che ha ogni partita”.

“La doppia punta non è un esperimento ma una prova tattica – prosegue Corini in merito alla soluzione tattica con due punte – l’abbiamo sviluppata spesso durante le partite e a volte abbiamo giocato anche con due esterni offensivi, due punte e un trequartista quando mettevamo anche Floriano. Abbiamo la possibilità di variare il tema tattico rispettando le caratteristiche dei giocatori e l’equilibrio generale che ci vuole per ogni squadra”.

“Abbiamo calciatori che possono avere nelle proprie corde l’imprevedibilità – conclude il tecnico rosanero – hanno la capacità di realizzare l’uno contro uno e giocare filtranti. Stiamo accompagnando molto meglio l’azione rispetto a come la sviluppavamo nelle prime sei-sette partite di campionato. Dobbiamo essere sicuramente più efficaci, per me tanti nostri ragazzi hanno le caratteristiche e qualità per rendere imprevedibili le nostre giocate”.