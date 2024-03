Corleone, il Tar: lavori, il chiosco di frutta e verdura va rimosso

Il provvedimento di rimozione del Comune

PALERMO- Vent’anni di ricorsi e controricorsi. Alla fine il Tar ha stabilito che dovrà essere rimosso il chiosco di frutta e verdura a Corleone in via Francesco Bentivegna. I giudici della quinta sezione presieduti da Stefano Tenca hanno respinto la sospensiva presentata dal titolare Angelo Leoluca Bellavista contro il provvedimento di rimozione dell’amministrazione comunale con il quale si chiedeva la rimozione dell’attività commerciale per poter completare il rifacimento della pavimentazione del via Francesco Bentivegna.

Nel corso di verifiche sarebbe emerso che il chiosco era stato autorizzato in via provvisoria sulla base di un titolo illegittimo, perché in contrasto con una sentenza del Tar Palermo che aveva annullato la precedente autorizzazione per essere stata rilasciata in assenza di permesso di costruire. Il Comune, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha ribadito che la struttura non sarebbe stata sanabile anche perché realizzata in difformità all’originario titolo concessorio. I giudici hanno accolto le tesi dell’amministrazione e disposta la rimozione del chiosco.