L'intervento dei carabinieri

PALERMO – “Correte si stanno arrampicando sull’impalcatura”: la telefonata al 112 è arrivata ieri sera, mercoledì 15 aprile, intorno alle 22. I carabinieri si sono precipitati in via Ludovico Ariosto e hanno arrestato due fratelli per furto. Hanno sfruttato il ponteggio montato per il rifacimento di una facciata per intrufolarsi negli appartamenti. Gli è andata male grazie ad alcuni residenti che hanno colto subito il pericolo.

Alla centrale operativa è arrivata una seconda chiamata di qualcuno che ha sentito degli strani rumori al civico 34. S. F. P. ed S. S. di 28 e 20 anni si trovano rinchiusi nel carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida del fermo. Li hanno sorpresi all’interno di uno studio medico.

Diverse pattuglie dei carabinieri del Nucleo radiomobile hanno cinturato l’edificio. I due ladri non avevano via di scampo. Le prime indagini hanno fatto emergere che sono diversi gli appartamenti “visitati”. I proprietari stanno ancora verificando cosa sia stato rubato.