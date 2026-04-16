Sono entrati da un bar attiguo

PALERMO – Una banda del buco, composta da tre o più persone, ha svaligiato una tabaccheria al civico 65 in via Marchese di Villabianca. Per accedere nel locale hanno fatto un buco nell’attiguo bar “Cremoso”.

Una volta all’interno hanno oscurato le telecamere di videosorveglianza e hanno razziato soldi, sigarette e Gratta&Vinci per un valore di circa diecimila euro. Uno o più complici attendevano i ladri a bordo di un mezzo fermo in una strada vicina.

A lanciare l’allarme i dipendenti del bar che alle 6.30 del mattino, una volta alzata la saracinesca, si sono trovati davanti il buco nella parete. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Bisogna rintracciate gli altrri componenti della vanda del buco.