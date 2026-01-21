 Corruzione all'Ars, processo rinviato. La Regione parte civile
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Corruzione all’Ars, processo rinviato. La Regione parte civile

Sotto processo imprenditori e ed esperti di comunicazione
1 min di lettura

PALERMO – L’udienza preliminare è stata rinviata all’11 febbraio per un difetto di notifica alla fondazione Federico II, stavolta però era presente un avvocato per la Regione siciliana che ha chiesto di costituirsi parte civile.

Il procuratore Maurizio de Lucia e i sostituti Andrea Fusco e Felice De Benedittis hanno chiesto il rinvio a giudizio dell’ex portavoce di Gaetano Galvagno, Sabrina De Capitani, dell’imprenditrice Marcella Cannariato, dell’esperta di marketing e dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana Marianna Amato, dell’event manager Alessandro Alessi.

Il processo è quello sull’assegnazione di Fondi pubblici pilotati, secondo l’accusa, con il pagamento di tangenti.

Galvagno e l’autista dell’Ars Roberto Marino hanno chiesto il rito immediato, di conseguenza non fanno più parte dell’udienza preliminare. Per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana l’inizio del processo è già stato fissato per il 4 maggio prossimo.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI