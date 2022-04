Corruzione, chiesto il rinvio a giudizio per l’ex sindaco di Favignana

Coinvolte nell'operazione Aegades Giuseppe Pagoto e altre 17 persone

Il pm ha chiesto oggi il rinvio a giudizio per l’ex sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto e altre 17 persone coinvolte nell’operazione Aegades della Guardia di finanza che il 17 luglio 2020 aveva portato agli arresti domiciliati tra gli altri l’ex sindaco, il comandante della polizia municipale Filippo Oliver e l’ex direttore dell’Area Marina protetta Stefano Donati.

Le accuse

Gli indagati sono accusati a vario titolo di corruzione peculato falso ideologico in atti pubblici e turbata libertà degli incanti oltre a corruzione elettorale e abuso d’ufficio. Chiesto il non luogo a procedere per l’ex sindaco Gaspare Ernandez. Secondo l’accusa avrebbero “truccato” gli accertamenti sulla salubrità dell’acqua e stabilizzato “indebitamente” precari di una cooperativa dell’isola.