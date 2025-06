Corruzione, l’assessore Amata indagata nell’inchiesta su Galvagno

Il legale: “Estranea a qualsiasi ipotesi, è un atto dovuto"

PALERMO – L’assessore regionale allo Sport Elvira Amata è indagata per corruzione dalla Procura di Palermo nella stessa inchiesta in cui è coinvolto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Nel settembre del 2024 – come ha verificato LiveSicilia – i magistrati hanno notificato ad Amata un avviso di proroga delle indagini, che scadeva il 27 marzo del 2025. Contattata da LiveSicilia Amata si dice serena e spiega di non conoscere quali siano esattamente le accuse.

Ad assisterla è l’avvocato Sebastiano Campanella. “Noi ci dichiariamo totalmente estranei rispetto a qualsiasi addebito – dice -. È stato notificata soltanto una proroga delle indagini, un atto dovuto, non sappiamo di cosa si parli e riteniamo di non avere alcunché di cui preoccuparci. In ogni caso siamo pronti a dare tutte le spiegazioni del caso”.

Sul reato di corruzione Campanella precisa che “si ipotizza questa ipotesi ma non conosciamo i fatti. Non escludo che possano esserci stati sviluppi favorevoli, come l’archiviazione”.