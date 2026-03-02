Corte dei conti, via libera al contratto della dirigenza 2022-24

Schifani: "Risultato importante per la Regione Siciliana"

PALERMO – “La certificazione positiva della Corte dei conti sull’ipotesi di contratto della dirigenza per il triennio 2022-2024 è un risultato importante per la Regione Siciliana. È il quarto contratto chiuso in tre anni di legislatura, a conferma dell’attenzione del mio governo verso il personale e del percorso di rafforzamento dell’amministrazione regionale”.

“Siamo già al lavoro sugli atti di indirizzo per i contratti del comparto e della dirigenza 2025-2027, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione entro fine anno, nel rispetto della vigenza contrattuale”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito alla decisione odierna della Corte dei conti.